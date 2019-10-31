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Из Самары в Ереван будет летать еще одна авиакомпания

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В осенне-зимнее расписание международного аэропорта Курумоч добавлен рейс на маршруте Самара — Ереван, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Рейс будет выполняться авиакомпанией PegasFly один раз в неделю по понедельникам. Время вылета из Самары — 17:10, из Еревана — 13:15 (время местное). Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer 190.

Напомним, что по субботам на данном направлении осуществляет рейсы авиакомпания "Уральские Авиалинии". Полеты выполняются на самолетах Airbus A320. Время вылета из Самары — 8:45, из Еревана — 12:15 (время местное).

Расписание рейсов можно уточнить на сайте аэропорта. Стоимость билетов и условия перевозки — на сайте авиакомпании.

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