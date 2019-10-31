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Музеи и выставки Культура

В галерее "Виктория" откроется выставка "Нежные касания цифровых тел"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В галерее "Виктория" 14 ноября, в 19:00, откроется выставка "Нежные касания цифровых тел" (0+), куратор — Анастасия Альбокринова.

"При всей двоичности диджитального мира ограничены именно мы, в мире трехмерном. Цифровые сущности свободны принимать любые формы, подвергаться любым деформациям, проигрывать любые сценарии, разрушаться и генерироваться заново. Просто они с нами дружат. Сохраняют дружественный интерфейс", — говорит куратор выставки. — И мы пытаемся найти вещи в комнате по Ctrl+F, приблизить изображение за окном простым жестом с двумя пальцами, сделать такую маску, чтобы сияло лицо".

"Сначала цифровой мир заманивал нашу образность к себе, теперь, абстрагированную, пересобранную и свободную, мы хотим заманить назад, в этот мир. Но диджитальные сущности гибнут — их нельзя больше свайпнуть и кликнуть, они перестают быть игривыми, застывают", — говорит Анастасия Альбокринова. Эта история — про невозможность перехода, а выставка — про визуализацию этой невозможности. Про цифровую свободу, разменянную на возможность пост-цифровой тактильности. И про новые опыты, возникающие между нашими телами.

Выставка соберет модных художников из Москвы и регионов. Например Иван Горшков стал художником года единственной в России международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, Владимир Логутов представит работы, за которые взял в 2019 г. престижную премию "Инновация". Будет много современной скульптуры, инсталляций, посвященных влиянию виртуальной цифровой культуры на искусство и нашу жизнь.

В программе открытия: экскурсия по выставке от куратора Анастасии Альбокриновой и художников, а также музыкальное выступление в стиле нойз-джем от участника выставки Михаила Михайлова. 17 ноября состоится кураторская экскурсия по выставке от Анастасии Альбокриновой с мета-комментариями искусственного интеллекта AI-writer.

На открытие вход свободный, в остальные дни 200 и 100 рублей.

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