Тольяттинский театр кукол - впервые в номинантах "Золотой Маски"

Спектакль Тольяттинского театра кукол "Повесть временных лет" — единственный от Самарской области номинант на национальную театральную премию "Золотая Маска-2020".

В частных номинациях представлены режиссер Александр Янушкевич и художник Антон Болкунов.

Напомним, премьера спектакля "Повесть временных лет" прошла год назад и была приурочена к 45-летию Тольяттинского театра кукол. Пьесу Галины Пьяновой поставил лауреат и неоднократный номинант "Золотой Маски" Александр Янушкевич вместе с художником Антоном Болкуновым, также лауреатом национальной театральной премии. Это первая работа постановщиков в Тольятти.

На пресс-конференции "Золотой Маски" в Москве 31 октября объявлен также long list 2020 — список "самых заметных спектаклей сезона 2018-2019 по мнению экспертного совета", в нем два спектакля из Самарской области: "Манкурт" театра-студии "Грань" (Новокуйбышевск) и опера "Про козу" фестиваля "ВолгаФест". Лонг-лист — дополнение к шорту, список не номинированных на конкурс, но выделенных экспертами спектаклей, в этом году в нем около 110 названий из драматического и музыкального театра, некоторые спектакли отмечены вместе с актерами, сыгравшими в них.

Напомним, в 2018 г. в длинный список попал спектакль Дениса Бокурадзе "Старший сын", до этого три года подряд спектакли театра-студии "Грань" были номинированы, "Корабль дураков" и "Король Лир" получили "Золотую Маску" за лучшую работу художника по костюмам.