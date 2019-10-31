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Экология Общество

ТРК "Губерния" выпустила в реку 2 тысячи мальков

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 октября ТРК "Губерния" пополнила список марафона добрых дел. Он реализуется в рамках первого двузначного юбилея телерадиокомпании. Так, в реку Большой Кинель журналисты выпустили 2 тысячи мальков сазана в рамках мероприятий по сохранению и увеличению биологических ресурсов водоема.

Фото: предоставлено ТРК "Губерния"

Молодь была выращена рыбоводческим хозяйством Михайловские пруды Кинельского района. Ожидается, что за два года мальки достигнут промысловых размеров, а еще через год начнут нереститься.

— Мы хотим сделать Самарскую область чище и красивее. Поэтому в рамках нашего марафона добрых дел стараемся облагородить наш край, — рассказывает Оксана Кузнецова бренд-менеджер ТРК "Губерния".

Выбор места и процесс запуска мальков контролировало региональное Росрыболовство. Работу по выпуску мальков организовали максимально бережно и аккуратно. К новому "месту жительства" их транспортировали в наполненных кислородом специальных полиэтиленовых пакетах. А перед переездом молодь прошла ветеринарный контроль.

ТРК "Губерния" выступила организатором целого ряда экологический акций в Самарской области. Сотрудники телерадиокомпании высадили саженцы голубых елей на территории детского учреждения в Тольятти и целую аллею каштанов в самарском парке "Дружба", а также разбили яблоневый сад вместе с учениками школы-интерната в Старом Буяне.

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