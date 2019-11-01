Самарского экс-полицейского будут судить за мошенничество

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии предварительного следствия, в мае–июне 2019 г. старший оперативный дежурный дежурной части ОП № 2 УМВД России по Самаре обманул знакомого о якобы проводимой в отношении него проверке. Он убедил жертву передать 100 тыс. руб. для прекращения проверки и непривлечения его к уголовной ответственности.

Подозреваемого задержали при получении денег.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения.