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Преступления Происшествия

Самарского экс-полицейского будут судить за мошенничество

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии предварительного следствия, в мае–июне 2019 г. старший оперативный дежурный дежурной части ОП № 2 УМВД России по Самаре обманул знакомого о якобы проводимой в отношении него проверке. Он убедил жертву передать 100 тыс. руб. для прекращения проверки и непривлечения его к уголовной ответственности.

Подозреваемого задержали при получении денег.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения.

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