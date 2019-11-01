Тольяттинец получил восемь месяцев исправительных работ за фиктивную регистрацию юрлица

В Тольятти осудили 31-летнего безработного местного жителя за фиктивную регистрацию юрлица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Мужчина согласился за 10 тыс. руб. предоставить свой паспорт для фиктивной сделки купли-продажи доли уставного капитала юридического лица и смены исполнительного органа организации. При этом он не собирался фактически руководить организацией.

Мировой судья назначил мужчине восемь месяцев исправительных работ с удержанием 6% заработка в доход государства.