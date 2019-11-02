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ДТП Происшествия

ДТП с четырьмя погибшими под Самарой могло произойти по вине водителя Land Cruiser

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МВД России по Самарской области ведет проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими на обводной дороге. Предположительно, виновником аварии мог быть водитель Toyota Land Cruiser Prado с госномером Пензенской области (регион 58).

Фото: pssso.ru

Напомним, 1 ноября в Волжском районе произошло ДТП, одним из участников которого был 48-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado. В 17:15 между 63 и 64 км самарской обводной дороги он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta под управлением 51-летнего мужчины.

На месте происшествия скончались оба водителя и две пассажирки отечественной легковушки 51 и 74 лет. Младшая из них находилась на переднем пассажирском сиденье, а старшая — на заднем сиденье слева. Обе были пристегнуты ремнями безопасности.

Тела погибших водителей деблокировали из разбитых автомобилей сотрудники ПСС Самарской области.

По данным полицейских, в аварии пострадала 13-летняя пассажирка Lada Vesta, находившаяся на заднем сиденье справа. Девочка тоже была пристегнута. Ее госпитализировали в хирургическое отделение.

В пресс-службе областного ГУ МВД призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

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