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ДТП Происшествия

Появились подробности ДТП с четырьмя погибшими под Самарой

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, что участником ДТП в Волжском районе на 63 км трассы "Объезд города Самара", рядом с населенным пунктом "Калинка", стал водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: vk.com/police163

Напомним, информация о ДТП появилась вечером в пятницу, 1 ноября.

По предварительным данным полиции, в пути водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем  "Lada Granta".

В результате ДТП погиб водитель японского внедорожника и три человека, находившихся в отечественной легковушке. 13-летняя девочка, ехавшая в автомобиле Lada Granta, госпитализирована в медицинское учреждение с травмами.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, оказывали помощь пострадавшей, ограничили сохранность места ДТП, установили и опросили очевидцев. По факту ДТП проводится проверка.

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