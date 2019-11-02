Появились подробности ДТП с четырьмя погибшими под Самарой

Стало известно, что участником ДТП в Волжском районе на 63 км трассы "Объезд города Самара", рядом с населенным пунктом "Калинка", стал водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, информация о ДТП появилась вечером в пятницу, 1 ноября.

По предварительным данным полиции, в пути водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Lada Granta".

В результате ДТП погиб водитель японского внедорожника и три человека, находившихся в отечественной легковушке. 13-летняя девочка, ехавшая в автомобиле Lada Granta, госпитализирована в медицинское учреждение с травмами.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, оказывали помощь пострадавшей, ограничили сохранность места ДТП, установили и опросили очевидцев. По факту ДТП проводится проверка.