В ДТП под Самарой погибли четыре человека и пострадал ребенок

Вечером 1 ноября в Волжском районе, на 63 км самарской обводной дороги произошло лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в результате аварии четыре человека погибли на месте. Кроме того, пострадал 13-летний пассажир одной из машин. Какие у него травмы, устанавливается.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас обстоятельства ДТП устанавливают, и призывают участников движения быть внимательнее в пути и учитывать погодные условия.