16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ДТП под Самарой погибли четыре человека и пострадал ребенок Под Самарой водитель фуры из Татарстана раздавил ограждение и съехал в кювет Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими в Нефтегорском районе Три человека пострадали в ДТП с УАЗом и бензовозом у Сызрани В Нефтегорском районе два человека погибли в ДТП

ДТП Происшествия

В ДТП под Самарой погибли четыре человека и пострадал ребенок

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вечером 1 ноября в Волжском районе, на 63 км самарской обводной дороги произошло лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в результате аварии четыре человека погибли на месте. Кроме того, пострадал 13-летний пассажир одной из машин. Какие у него травмы, устанавливается.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас обстоятельства ДТП устанавливают, и призывают участников движения быть внимательнее в пути и учитывать погодные условия.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1