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Преступления Происшествия

Водителя "Оки" поймали на повторном пьяном вождении

ТОЛЬЯТТИ. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе в отношении местного жителя возбудили уголовное дело из-за неоднократного пьяного вождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В с. Васильевка сотрудники ГИБДД остановили "Оку" за нарушение ПДД. Полицейские заметили резкий запах спиртного от водителя — 43-летнего жителя с. Узюково. Освидетельствование показало, что в организме мужчины присутствует алкоголь.

Позже выяснилось, что ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.

Гид потребителя

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