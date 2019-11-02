Водителя "Оки" поймали на повторном пьяном вождении

В Ставропольском районе в отношении местного жителя возбудили уголовное дело из-за неоднократного пьяного вождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В с. Васильевка сотрудники ГИБДД остановили "Оку" за нарушение ПДД. Полицейские заметили резкий запах спиртного от водителя — 43-летнего жителя с. Узюково. Освидетельствование показало, что в организме мужчины присутствует алкоголь.

Позже выяснилось, что ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.