Ночь искусств в Музее модерна пройдет "На всех уровнях"

В воскресенье, 3 ноября, с 19:00 до 22:00, в Музее модерна пройдет Ночь искусств "На всех уровнях" (16+). Уровни особняка (подвал, первый и второй этаж) будут символически соответствовать трем уровням восприятия искусства.
Локация "Подвал"
Выставка "Руки Венеры"
Выставка "Грабли" от творческого объединения "Интернат"
Стрит-арт работа художника Клауса
19:15 — 22:00 — аудио-визуальный перформанс от Алексея Ефимова и Максима Ледодаева;
20:00 — мастер-класс по созданию комиксов от Василия Минюкова;
21:00 — лекция "Мемы и не только";
21:30 — лайфхак от Ангелины Китаевой "Тату на банановой кожуре".
Локация "I этаж"
Выставка "Звуки Модерна"
19:40 — звуки арфы, исполнитель Алексей Зулин;
20:00 — лекция-хеппенинг от Ильи Саморукова;
20:40 — звуки арфы, исполнитель Алексей Зулин;
21:00 — экскурсия по основной экспозиции;
21:40 — звуковой перформанс от Art Nouveau Delay;
22:00 — звуки арфы, исполнитель Алексей Зулин.
Локация "II этаж"
Выставка "Символы Модерна"
19:00 — 22:00 — разговор с классиками. Выставка в выставке;
19:00 — 22:00 — ночные исследования. В поисках символов;
20:00 — занятие с Наталией Суботиной "Живое рисование";
20:40 — экскурсия "Символы модерна";
21:40 — экскурсия "Символы модерна";
Локация "Двор"
22:30 — перформанс Саввы Зорина "Колокола вездесущности".
На Ночь искусств музей открыт с 19:00 до 23:00, вход 200 рублей. 4 ноября Музей модерна будет работать с 10:00 до 18:00, вход свободный.