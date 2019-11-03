Ночь искусств в Музее модерна пройдет "На всех уровнях"

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В воскресенье, 3 ноября, с 19:00 до 22:00, в Музее модерна пройдет Ночь искусств "На всех уровнях" (16+). Уровни особняка (подвал, первый и второй этаж) будут символически соответствовать трем уровням восприятия искусства.