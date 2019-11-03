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Музеи и выставки Культура

Ночь искусств в Музее модерна пройдет "На всех уровнях"

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 3 ноября, с 19:00 до 22:00, в Музее модерна пройдет Ночь искусств "На всех уровнях" (16+). Уровни особняка (подвал, первый и второй этаж) будут символически соответствовать трем уровням восприятия искусства.

Локация "Подвал"

Выставка "Руки Венеры"

Выставка "Грабли" от творческого объединения "Интернат"

Стрит-арт работа художника Клауса

19:15 — 22:00 — аудио-визуальный перформанс от Алексея Ефимова и Максима Ледодаева;

20:00 — мастер-класс по созданию комиксов от Василия Минюкова;

21:00 — лекция "Мемы и не только";

21:30 — лайфхак от Ангелины Китаевой "Тату на банановой кожуре".

Локация "I этаж"

Выставка "Звуки Модерна"

19:40 — звуки арфы, исполнитель Алексей Зулин;

20:00 — лекция-хеппенинг от Ильи Саморукова;

20:40 — звуки арфы, исполнитель Алексей Зулин;

21:00 — экскурсия по основной экспозиции;

21:40 — звуковой перформанс от Art Nouveau Delay;

22:00 — звуки арфы, исполнитель Алексей Зулин.

Локация "II этаж"

Выставка "Символы Модерна"

19:00 — 22:00 — разговор с классиками. Выставка в выставке;

19:00 — 22:00 — ночные исследования. В поисках символов;

20:00 — занятие с Наталией Суботиной "Живое рисование";

20:40 — экскурсия "Символы модерна";

21:40 — экскурсия "Символы модерна";

Локация "Двор"

22:30 — перформанс Саввы Зорина "Колокола вездесущности".

На Ночь искусств музей открыт с 19:00 до 23:00, вход 200 рублей. 4 ноября Музей модерна будет работать с 10:00 до 18:00, вход свободный.

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