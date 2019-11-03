Ночь искусств в Литмузее пройдет на двух площадках

В Самарском литературном музее Ночь искусств (16+) пройдет 3 ноября, с 19:00 до 23:00, на площадке "Горький Центра" и в усадьбе Алексея Толстого (ул. Фрунзе, 155).

В усадьбе на ул. Фрунзе последний день работает выставка "Кабинет писателя". В "Горький Центре" продолжит работу выставка "Владимир Маяковский. Там и у нас". Билет на обе площадки стоит 150 рублей.

Основной площадкой станет "Горький центр", в котором арт-группа "НУМЫЖЫ" создаст вселенную, подобную вселенной "Игры престолов". Инсталляция с андроидом, деревенские пленочные фотографии, скульптурные миниатюры Миши Гунько и Даны Paipaki, короткометражки ООО "Лохматово", воркшоп по вхождению в Ташкентскую Народную Республику и многое другое ждет посетителей музея.

Программа ("Горький центр"):

19:00 — 23:00 — интерактивная зона "Конструктор";

19:00 — 23:00 — кинопоказ короткометражек от ООО "Лохматово";

19:00 — 23:00 — функционирование проектов "Вставки" от объединения "НУМЫЖИ";

19:00 — 19:15 — начало функционирования площадки;

19:15 — 19:30 — вступительное слово, сборная экскурсия по "Вставке" от объединения "НУМЫЖЫ";

19:45 — 20:15 — лекция-спич "О вселенной проекта "Хворые" от Кирилла Флегинского;

20:30 — 20:45 — обзорная экскурсия по "Вставке" от объединения "НУМЫЖЫ";

21:00 — 21:30 — лекция и перформанс-инструкция "Погружение в Ташкентскую Народную Республику" от Дмитрия Ковалева;

21:30 — 22:00 — музыкальный перформанс "НАГАТА" от коллектива "НУМЫЖЫ";

19:00 — 23:00 — выставка "Владимир Маяковский. Там и у нас" с экскурсиями для желающих от сотрудников "Горький Центра" (ул. Куйбышева, 113);

19:00 — 23:00 — выставка "Кабинет писателя" в Усадьбе Алексея Толстого (ул. Фрунзе, 155).