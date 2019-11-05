Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на предпринимателя в Ставропольском районе

Сообщение о разбойном нападении в сельском поселении Подстепки Самарской области поступило в дежурную часть полиции Ставропольского района вечером 20 октября, об этом сообщила старший референт ОИОС ГУ МВД России по Самарской области майор внутренней службы Людмила Солдатова.

Как пояснила представитель областного полицейского главка, заявитель — 51-летний индивидуальный предприниматель, сообщил, что злоумышленник, угрожая его жизни, похитил имущество и скрылся на автомобиле.

Оперативный дежурный уточнил описание транспортного средства, приметы нападавшего и направление, в котором он скрылся, и ориентировал на розыск подозреваемого все наружные службы полиции и Росгвардии. По указанному потерпевшим адресу выехали сотрудников уголовного розыска и следственно-оперативной группы.

На месте происшествия потерпевший рассказал оперативникам, что вечером к нему в дом проник злоумышленник. Избив его монтировкой и угрожая утюгом, незваный гость похитил деньги, мобильный телефон, ноутбук и часы. Затем налетчик сел в машину потерпевшего и уехал в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников составила более 710 тыс. рублей.

Полицейские во время осмотра места происшествия изъяли найденные улики. Позже на выезде из села был обнаружен автомобиль потерпевшего. Стражи порядка осмотрели его и возвратили владельцу.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой" следователь возбудил уголовное дело, назначил проведение необходимых криминалистические экспертизы, направил в органы дознания поручения о необходимых оперативно-разыскных мероприятиях.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных по пути возможного передвижения подозреваемого, устанавливались и опрашивались очевидцы происшествия, отрабатывались на причастность лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за аналогичные преступления, проверялись места вероятного сбыта похищенного.

"Проанализировав полученную информацию, правоохранители установили, что злоумышленник действовал не один, а в группе с другим мужчиной, который ранее работал у потерпевшего и был осведомлен о месте проживания последнего. В момент разбойного нападения второй соучастник данного преступления, хоть и не совершал активных действий, но находился поблизости на улице, где наблюдал за окружающей обстановкой", — рассказала Людмила Солдатова.

В течение двух суток с момента поступления сообщения полицейские задержали предполагаемых злоумышленников — ранее не судимых жителей Тольятти и Пензы в возрасте 43 лет. По местам их жительства обнаружена и изъята часть похищенного имущества.

Задержанные признали вину в содеянном и выразили готовность сотрудничать со следствием. Сотрудниками полиции приняты меры по возвращению имущества законному владельцу.

"В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных", — сообщила Людмила Солдатова.