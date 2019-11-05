Самарский бизнесмен накопил почти 1 млрд руб. долгов и штрафов и стал фигурантом уголовного дела

Директор ООО "Солодовые напитки" Александр Кутковой стал фигурантом уголовного дела и получил многомиллионный штраф за вывод валюты в Китай, пишет "Самарское обозрение".

Сведения, легшие в основу уголовного дела 49-летнего уроженца г. Мары Туркменской ССР Александра Куткового, выявили при проверке сотрудники отдела ЭБиПК Октябрьского райотдела МВД. Полиция установила, что с апреля по октябрь 2014 г. Кутковой, будучи директором ООО "Солодовые напитки", заключил несколько внешнеторговых контрактов с рядом китайских компаний. В соответствии с условиями этих документов с апреля 2014 г. по июль 2015 г. фигурант перевел деньги на счета компаний-нерезидентов, предоставив в Приволжский филиал Росбанка заведомо недостоверные сведения о целях и назначении платежей. По легенде Куткового, ООО "Солодовые напитки" якобы закупало в Китае технологическое оборудование для производства пива. При этом фирма имеет регистрацию в жилом доме на ул. Агибалова, и никаких данных о наличии производственных площадей и сотрудников не было.

По информации "СО", в июле 2015 г., сразу после закрытия сделок по переводу денег за границу, ООО "Солодовые напитки" стало реорганизовываться путем слияния с вологодской компанией "СУ-14". Процесс не завершен до сих пор, и не исключено, что этому мешают долги, накопленные фирмой Куткового. По данным ИАС "СПАРК-Интерфакс", на "Солодовых напитках" висят два крупных исполнительных производства на общую сумму 577,394 млн рублей. Из этой суммы 539,62 млн руб. — непогашенный остаток. Самое крупное взыскание — штраф, наложенный судом как наказание за административное правонарушение (359,747 млн руб.). Акт по делу об административном правонарушении от 14 января 2019 г. исполняется Межрайонным отделом судебных приставов по ИПР. Там же осуществляется другое взыскание — штраф таможенного органа на сумму 179,873 млн рублей. Это административное правонарушение зафиксировано актом от 7 июля 2018 года.

К этим проблемам теперь добавилось уголовное дело, возбужденное по ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов". В деле фигурирует стандартная сумма ущерба — более 9 млн руб. — необходимая для квалификации размера как крупного. За совершение этого преступления Александру Кутковому угрожает до пяти лет лишения свободы. Правонарушение можно считать рецидивом — у бизнесмена уже есть судимость по смежной ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).

Как сообщает издание, штрафам таможенного органа Кутковой подвергался и ранее, когда работал в должности директора московского ООО "Гранд" (оптовая торговля безалкогольными напитками). Фирма была зарегистрирована в 1999 г. в Москве. В 2018 г. юрлицо исключено из ЕГРЮЛ. На "Гранде" висят три исполнительных производства на общую сумму более 50 млн рублей. Два исполнительных листа из трех были возвращены в связи с невозможностью установить местонахождение должника либо его имущества.