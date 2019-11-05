В Третьяковской галерее открылась выставка с пейзажами самарских школьников

МТС и Государственная Третьяковская галерея объявляют об открытии специальной экспозиции в рамках благотворительного проекта "Поколение М". Главный музей национального искусства России представит работы юных художников со всей страны, победителей масштабного интернет-конкурса. Два из представленных на выставке пейзажей созданы самарскими школьниками — 14-летней Софией Малышевой и 17-летним Сергеем Калягиным.

Специальная экспозиция будет работать в здании Новой Третьяковки в течение месяца параллельно с выставкой Василия Поленова. Произведения этого выдающегося пейзажиста вдохновили школьников на создание собственных работ. В течение учебного года на сайте благотворительного проекта МТС "Поколение М" — pokolenie.mts.ru — дети от 11 до 18 лет из всех регионов России бесплатно учились изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео мастер-классов и создавали свои пейзажные работы для участия в большом творческом соревновании. Из тысяч направленных на конкурс изображений специалисты музея выбрали 19 лучших работ. Победителями стали ребята разных возрастов из 16 населенных пунктов России: от столицы до небольших городов. В число победителей вошли как воспитанники региональных художественных школ со специальной подготовкой, так и дети, которые учились рисунку самостоятельно.

Самара представлена в специальной экспозиции Третьяковской галерее сразу двумя работами. Одну из них — изображение самобытного здания особняка Клодта, являющегося визитной карточкой старого центра города, — создала 14-летняя София Малышева. Девочка занимается рисованием и танцами в детской студии творчества "Фантазия" более 6 лет и отлично учится в школе. Автор второй картины, 17-летний Сергей Калягин, загрузил на сайт "Поколения М" более 30 работ, среди которых — портреты, пейзажи, натюрморты и черно-белая графика. Для выставки эксперты Третьяковки отобрали один из рисунков юноши, отражающий богатство природы Самарской области.

"Современные технологии дают новые возможности во многих сферах, но особенно ценна их роль в онлайн-образовании и творческом развитии детей. Благодаря нашей уникальной платформе "Поколение М", объединяющей цифровые сервисы и экспертизу признанных мастеров культуры и искусства, миллионы детей со всей страны уже получили возможность сделать первые шаги в творчестве или повысить свой уровень мастерства, причем не выходя из дома и совершенно бесплатно. Я очень рад, что ребята из Самарской области не только активно участвуют в нашем проекте, но и ежегодно оказываются в числе победителей", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

"Уже третий год совместно с МТС мы реализуем благотворительный проект "Поколение М", и наш опыт подтверждает, что цифровые инструменты позволяют не только сделать образовательные программы доступными даже в самых удаленных регионах России, но и вовлечь молодую аудиторию, которая особенно живо реагирует на то, что происходит в сети. Каждый год мы получаем все больший отклик от участников, и видим среди них авторов с высоким потенциалом. Надеемся, что для ребят-победителей проект станет мощным стимулом для дальнейшего развития и поможет в будущем на их творческом пути", — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.