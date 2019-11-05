В Художественном музее "Ночь искусств" посвятили моде

В Самаре 3 ноября Художественный музей присоединился к всероссийской акции "Ночь искусств". Музей выбрал тему "Мода среди муз".

Центральным мероприятием стала выставка "60 лет итальянской моды". Блестящие или кружевные платья, меховые накидки и сумки с оригинальным рисунком — каждый экспонат передавал модные тенденции с 50-х годов до настоящего времени.

Итальянская мода отличается изысканностью и одновременно легкой небрежностью. Именно поэтому к такому стилю одежды обращались многие знаменитости.

Гости увидели выступление актеров театра-студии "Фонарь" с музыкально-пластическим спектаклем "Я — есть". Публике предлагали включиться в ассоциативную игру стихий и поразмышлять о своих отношениях с ними.

"Мы стараемся ставить совершенно разные направления, от "китча" до бытовой пьесы. В прошлом году мы попробовали поработать над пластическим спектаклем, — делится режиссер театра-студии "Фонарь" Галина Юрченко. — Делали мы это не по какому-то определенному произведению, а по ранее поставленными нами этюдам. Мы решили говорить о стихии, о мире, который нас окружает, и о вселенной: именно так родился спектакль".

В "Ночь искусств" работала и выставка театрального художника Натальи Хохловой. Она лично рассказала о профессиональной "кухне": как проходят встречи с режиссером, как рождаются идеи, собираются образы персонажей, и о самом выходе постановки на сцену.

Гости вечера посетили авторскую лекцию об итальянской моде в истории, от русских дореволюционных "гарибальдиек" и "калабрез" до "мягкого гламура" 1970–1980 гг., и выставку "Художники Васильевы. Вдохновленные театром".

Весь вечер выступал джазовый коллектив Poter's и звучали композиции великих сонграйтеров XX века.

В конце мероприятия прошли показы коллекции "Солярис" дизайнера Любови Егоровой.

Тема "Мода среди муз" появилась не случайно. Директор Художественного музея Алла Шахматова поделилась: "Мы исходили из того, что в Мраморном зале у нас идет выставка "60 лет итальянской моды": мы начали задаваться вопросами "А что такое мода и что такое музеи?" Ответы появились, когда мы вспомнили, что до 1912 г. здание Художественного музея занимал магазин готового платья "Дрезден", где одевались первые красавицы. Мы раздумывали, для кого строились музеи, и пришли к варианту — для муз. В нашем музее живут все музы: муза трагедии, муза истории, муза поэзии и прочие. Поэтому сегодня вечер, когда девять муз принимают десятую, музу моды".