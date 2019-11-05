Самарец, дважды угнавший машину сожителя матери, отправится в колонию

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В Самаре к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима приговорили 25-летнего мужчину за два эпизода автоугонов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.