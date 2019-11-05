Самарец, дважды угнавший машину сожителя матери, отправится в колонию

В Самаре к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима приговорили 25-летнего мужчину за два эпизода автоугонов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Угонял машину он в период условного осуждения за аналогичное преступление. В феврале 2019 г. мужчина дважды без разрешения забирал ключи от Hyundai Solaris из кармана куртки гражданского супруга своей матери.
Задержали угонщика после совершения очередного преступления.
Подсудимый полностью признал вину. Приговор не вступил в законную силу.