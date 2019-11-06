Прямую трансляцию Парада Памяти покажут по ТВ и в Интернете

В четверг, 7 ноября, в 12:00 в Самаре начнется уникальная реконструкция великого исторического события — военного парада в г. Куйбышев 7 ноября 1941 года.

По площади Куйбышева пройдут 125 парадных расчетов, около 6,5 тыс. человек. Ярким украшением исторического Парада станет проезд по площади Куйбышева легендарного танка Т-34. Над площадью пролетят восстановленные самолеты времен Великой Отечественной войны — легендарный штурмовик Ил-2, По-2 и самолеты ЯК.

Все желающие смогут посмотреть на это грандиозное событие — вход на площадь Куйбышева свободный.

Парад Памяти можно будет посмотреть и в прямой трансляции. Самарские телеканалы ГТРК "Самара", ТРК "Губерния" и "Самара-ГИС" начнут прямую трансляцию с площади Куйбышева в 12.00.

Кроме того, онлайн-трансляцию Парада Памяти можно будет увидеть в YouTube и в четырех виртуальных концертных залах в Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Жигулевске.