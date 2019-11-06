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Суды Происшествия

Жительница Чапаевска получила восемь лет колонии за незаконный оборот наркотиков

ЧАПАЕВСК. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Чапаевского городского суда, вынесенный 37-летней Наталье Салисовой за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, сведения о причастности женщины к организации канала поставок крупных партий наркотиков в регион для последующего сбыта их сотрудники получили в апреле 2019 года.

Подозреваемую задержали 22 апреля. У нее дома нашли домовладения тайник с 97 г героина и 65 г спайса. На следующий день в отношении Салисовой возбудили уголовное дело.

Чапаевский городской суд признал ее виновной и приговорил к восьми годам заключения в колонии общего режима.

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