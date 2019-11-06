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Преступления Происшествия

Жителя Чапаевска обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

ЧАПАЕВСК. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске завершилось расследование уголовного дела 21-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Молодому человеку вменяют п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней, совершенное с применением насилия, с угрозой убийством"), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Иные действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней с применением насилия, с угрозой убийством") и ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством").

По версии следствия, летом 2019 г. на улице обвиняемый изнасиловал незнакомую девочку 2005 года рождения.

Уголовное дело направлено в суд Чапаевска для рассмотрения.

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