Прокуратура требует отстранить от должности осужденного депутата

Прокуратура Красноярского района требует отстранить от должности депутата собрания представителей городского поселения Волжский. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, в январе 2019 г. Егора Важова осудили за присвоение 1,5 млн руб. с использованием служебного положения и злоупотребление полномочиями. Ему назначили три года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима. 23 августа после рассмотрения апелляции приговор вступил в силу.

Кроме того, Важова на полтора года лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах госвласти и местного самоуправления, в некоммерческих организациях.

Это не позволяют ему осуществлять полномочия депутата. Однако несмотря на это депутаты собрания представителей не исключили из своих рядов Важова.