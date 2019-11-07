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Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону" — 20:27

ТОЛЬЯТТИ. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем десятом матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти гандбольная "Лада" уступила "Ростов-Дону" — 20:27 (11:14), сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд состоялась в среду, 6 ноября, в тольяттинском УСК "Олимп".

Фото: "Лада" ГК

"Лада": Лагина (9/33=27%), Деревень (0/2=0%), Михайлюта (0/1=0%); Фомина — 4/2 (2 мин.), Близнова — 1, Какмоля — 1, Михайличенко — 2, Шамановская — 3 (2 мин.), Никитина — 3, Решетникова — 4, Голубева, Щербак — 1, Блохина, Кирдяшева — 1, Новоселова.

"Ростов-Дон": Мехдиева (8/27=29%), Седойкина (½=50%); Манагарова — 3 (2 мин.), Сень — 3, Аббинг, Вяхирева — 2/2, Судакова — 2 (2 мин.), Бобровникова — 3 (2 мин.), Маслова, Макеева — 3, Калиниченко, Кожокарь — 1, Никитина, Кузнецова — 3, Бенке (2 мин.), Борщенко — 7/6.

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