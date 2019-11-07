Самарцу, до смерти забившему мать табуретом, дали пять лет колонии

В Самаре вынесли приговор 54-летнему местному жителю, которого обвиняли в жестоком убийстве матери, сообщает samara.kp.ru.

По информации издания, инцидент произошел ночью 25 июня. Подсудимый выпил бутылку водки и смотрел телевизор. А в это время его 86-летняя мать не могла уснуть и ходила по квартире. Это раздражало мужчину, он пытался уложить ее спать. Однако старушка вновь встала с кровати и куда-то направилась. По пути она уронила табурет, чем привела сына в ярость.

На следующее утро тело матери Виктор Азаров найдет уже остывшим в соседней комнате. Первым делом он позвонит дочери и попросит ее срочно приехать.

"Он позвонил мне с утра, попросил приехать, зачем — не объяснил, — расскажет она впоследствии полиции. — Когда я зашла в квартиру, то первое, что увидела — это брызги крови. Они были даже на обуви отца, в которой он ходил. Бабушка лежала на полу, у ее головы натекла большая лужа крови".

Полицию женщина и ее мать будут уверять, что Виктор — человек добрый, мать свою любил, заботился о ней. Пожилая женщина страдала болезнью Паркинсона, временами бывала не в себе.

Виктора Азарова проверили на вменяемость психологи — мужчина оказался вполне нормальным. Но как так получилось, что он забил мать до смерти табуретом, внятно объяснить не смог. Уголовное дело в отношении него возбудили по ч.4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". В сентябре этого года его передали в суд.

"Я ее пытался с полуночи уложить спать, но она никак не засыпала: полежит немного и вскакивает, — вспоминал Виктор Азаров потом в суде. — Около трех часов ночи я услышал грохот, увидел упавший табурет и мать, которая шла с кухни. Я поднял табурет и стал подталкивал ее им к дивану, чтобы она, наконец, улеглась. Толкал ее в спину, не сильно. Она легла, через некоторое время сползла с дивана на пол и там затихла. Я подумал, что она уснула. Утром я хотел ее поднять, потянул за ногу, и понял, что она мертва".

Следствие установило, что мужчина лукавит. Экспертиза показала, что пенсионерке нанесли не менее 67 ударов по разным частям тела, переломав множество костей. Она умерла от тяжелейших травм, и при этом ей никто не попытался оказать никакой помощи.

Суд признал Виктора Азарова виновным. Санкции статьи, по которой его судили, предусматривали до 15 лет лишения свободы, но суд ограничился пятью годами колонии строгого режима. Будет ли прокуратура или защита подсудимого обжаловать приговор, пока не ясно.