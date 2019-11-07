Попытка обмануть сотрудников областного минпрома закончилась для предпринимателя приговором

Вступил в силу приговор Советского районного суда Самары, вынесенный 41-летнему предпринимателю Александру Григоровичу. Его признали виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Руководитель ООО "АлкоХолдинг" Александр Григорович оказался фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении сотрудников департамента лицензирования и госконтроля министерства промышленности и торговли Самарской области.

"В ноябре 2018 г. Григорович сказал представителям департамента о проверке, якобы ведущейся сотрудниками УФСБ в отношении них, и вызвался выступить посредником в передаче денег правоохранителям", — пояснили в пресс-службе областного УФСБ.

Григоровича задержали 11 февраля 2019 г. при получении 400 тыс. рублей. На основании материалов ФСБ Советский межрайонный отдел регионального СУ СК РФ возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя.

Суд признал мужчину виновным в покушении на мошенничество и назначил два года условного лишения свободы с двухгодичным испытательным сроком и штрафом 30 тыс. рублей.