Торги по эстакаде в Самаре от "Апельсина" до "Современника" объявят в 2020 году

В Самаре планируют построить эстакаду над ул. Ново-Садовой на участке от ТЦ "Апельсин" к кинотеатру "Современник". Об этом в ходе круглого стола "Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" заявил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

"Документация разработана, проект прошел экспертизу и включен в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" как объект 2021 года. В конце 2020 г. мы будем его торговать", — заявил глава ведомства.

По поводу возможного недовольства местных жителей Иван Пивкин заверил, что представители министерства с общественностью встречались, были совместные выходы на участок размещения путепровода, делались совместные обмеры.

"Людям мы обосновали, что размещение путепровода на этом участке соответствует требованиям, в первую очередь, экологическим", — пояснил министр.

Напомним, стоимость объекта оценивалась в 4,5 млрд руб. вместе с реконструкцией близлежащих улиц-дублеров.