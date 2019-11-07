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Дорожное строительство Транспорт и связь

Торги по эстакаде в Самаре от "Апельсина" до "Современника" объявят в 2020 году

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре планируют построить эстакаду над ул. Ново-Садовой на участке от ТЦ "Апельсин" к кинотеатру "Современник". Об этом в ходе круглого стола "Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" заявил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

"Документация разработана, проект прошел экспертизу и включен в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" как объект 2021 года. В конце 2020 г. мы будем его торговать", — заявил глава ведомства.

По поводу возможного недовольства местных жителей Иван Пивкин заверил, что представители министерства с общественностью встречались, были совместные выходы на участок размещения путепровода, делались совместные обмеры.

"Людям мы обосновали, что размещение путепровода на этом участке соответствует требованиям, в первую очередь, экологическим", — пояснил министр.

Напомним, стоимость объекта оценивалась в 4,5 млрд руб. вместе с реконструкцией близлежащих улиц-дублеров.

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