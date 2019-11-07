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Общество

Расширять проспект Кирова в Самаре пока не планируют

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Расширение проспекта Кирова в Самаре в ближайшие годы не планируется. Об этом 7 ноября на круглом столе "Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.

Фото: Самаратрансстрой

"Расширения до более четырех полос проспекта Кирова в планах пока не стоит", — заявил он, отвечая на вопрос ведущего.

Напомним, в 2014 г. озвучивались планы расширения пр. Кирова до шести полос на всем протяжении. Тогда же были объявлены торги на первый этап реконструкции дороги — от Кировского моста до Заводского шоссе. На этом участке, в частност, и планировалось демонтировать трамвайные пути, обустроить тротуары, газоны и ливневку. Однако заказ был отозван из-за проблем с определением подрядчика — один из участников торгов направлял жалобы в ФАС, и ведомство пять раз отменяло итоги аукциона. 

Движение на этом участке оставалось четырехполосным, а на протяжении 1,1 км перед Кировским мостом — и двухполосным. Частичную реконструкцию здесь провели лишь в 2019 г., расширив участок перед мостом до четырех полос.

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