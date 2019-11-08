БК "Самара" обыграл "Университет-Югра" - 98:93

В четверг, 7 ноября, БК "Самара" на выезде обыграл "Университет-Югра" - 98:93.

Матч против "Университета-Югра" с самого начала проходил с преимуществом самарцев: большую часть времени они вели в счете 10-12 очков. Однако в четвертом периоде сургутяне переломили ситуацию и даже вырвались вперед.

В концовку команды входили вровень. "Самаре" помогли нервы ее лидеров: Игорь Смыгин, Антон Глазунов и Владимир Пичкуров с линии штрафных хладнокровно наказывали соперника за нарушения — это позволило нашей команде довести матч до победы.

98:93 — "Самара" остается единственной командой в Суперлиге без поражений. Самыми результативными в ее составе стали Александр Лавников (22 очка) и Владимир Пичкуров (17 очков).

Следующий матч "Самара" проведет 13 ноября в рамках Кубка России: в ответном поединке 1/8 финала она в Уфе сыграет с "Уфимцем" (первый матч завершился крупной победой "Самары" — 89:59).

Женская команда "Самары" 6 и 7 ноября встречалась со "Спартаком-2" из подмосковного Ногинска. В первом матче "Самара" добилась более чем уверенной победы — 74:46. А вот во втором соперницы поочередно обменивались результативными рывками, отложив решение вопроса о победителе на концовку. И вновь удачливее была команда Виктора Курильчука — 66:60 в пользу "Самары".

В статусе одного из лидеров Суперлиги-2 (четыре матча — четыре победы) "Самара" готовится к первому в сезоне выезду: 16–17 ноября она сыграет в Ростове с "Шахтами", а 20-21-го — в Пензе с "Юностью".