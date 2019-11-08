Житель Похвистнево хранил в надворных постройках 1,4 кг марихуанны

Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего жителя Похвистнево, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейским поступила оперативная информация о том, что дома у ранее судимого мужчины собираются граждане для употребления наркотиков. В ходе проверки данных, сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков провели оперативные мероприятия. При осмотре надворных построек: бани, летней кухни и гаража правоохранители обнаружили мешок с веществом растительного происхождения и изъяли его.

Изъятое вещество по заключению экспертов является наркотическим средством — марихуаной, общей массой более 1,4 килограммов.

По данному факту сотрудниками МО МВД России "Похвистневский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.