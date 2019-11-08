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Экология Общество

Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" высадили сеянцы сосны в рамках региональной экологической акции

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в региональном экологическом проекте "Восстановление лесов Самарской области".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Молодые специалисты и сотрудники службы экологической безопасности и рационального природопользования аппарата управления и Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) высадили около 2000 сеянцев сосны на площади около 1,5 гектаров близ поселка Новосемейкино в Самарской области.

Мероприятие было организовано Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области. Цель проекта — восстановление лесных массивов Самарской области, развитие социальной активности населения региона через вовлечение в заботу об окружающей среде.

В мероприятии вместе с волонтерами АО "Транснефть - Приволга" приняли участие представители общественных организаций области, студенты высших учебных заведений — всего около 70 волонтеров.

Работники АО "Транснефть - Приволга" участвуют в экологических акциях проекта "Восстановление лесов Самарской области" ежегодно. Так, в 2017 году волонтеры предприятия убирали лесные участки и парк в районе стадиона "Самара-Арена", а в 2018 году — высаживали дубы в Загородном парке г. Самары и саженцы березы в Тольяттинском лесничестве Самарской области.

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