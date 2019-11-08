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Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя "Зеленый день"

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 и 12 ноября всем жителям России будут доступны наиболее популярные продукты банка и компаний его экосистемы с большими скидками.

В этом году в "Зеленом дне" масштабно будут представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, Беру, "Ситимобил", Delivery Club, DocDoc, "Сбербанк Лизинг", "Сбербанк Факторинг", "Деловая среда", "Яндекс.Деньги", "Эвотор", "Сбербанк АСТ" и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.

Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.

Среди основных предложений банка:

- потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых;
- скидки до 17,8% в "ДомКлик" на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка;
- оплата штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии;
- повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;
- скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;
- возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности ("Республика", "ЛʼЭтуаль", "Литрес", сеть аптек "НЕОФАРМ" и др).;
- скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК "Сбербанк страхование" и СК "Сбербанк страхование жизни".

Кроме этого онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов. Маркетплейс "Беру!" подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%. Медицинский сервис DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%. А "Сбербанк Лизинг" предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые (Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada) и грузовые автомобили марки Mercedes Benz со скидкой до 30% от розничной цены и сниженная до 1,5 п. п. ставка по лизингу.

Также на "Зеленый день" подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: "Магнит", "Ламода", "Эльдорадо", "Адамас", Simple, Bosco, Samsung, "Крокус Групп", "Иль де Ботэ", "Дочки-Сыночки", Daimler, "Авилон", Huawei, Philips, New Balance, "Газпром нефть", "Гемотест", Skyeng и многие другие.

Для пользователей мобильного приложения "Сбербанк Онлайн", спецпредложения и скидки "Зеленого дня" впервые будут доступны в новом каталоге. Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте акции.

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