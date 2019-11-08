Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя "Зеленый день"

11 и 12 ноября всем жителям России будут доступны наиболее популярные продукты банка и компаний его экосистемы с большими скидками.

В этом году в "Зеленом дне" масштабно будут представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, Беру, "Ситимобил", Delivery Club, DocDoc, "Сбербанк Лизинг", "Сбербанк Факторинг", "Деловая среда", "Яндекс.Деньги", "Эвотор", "Сбербанк АСТ" и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.

Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.

Среди основных предложений банка:

Кроме этого онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов. Маркетплейс "Беру!" подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%. Медицинский сервис DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%. А "Сбербанк Лизинг" предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые (Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada) и грузовые автомобили марки Mercedes Benz со скидкой до 30% от розничной цены и сниженная до 1,5 п. п. ставка по лизингу.

Также на "Зеленый день" подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: "Магнит", "Ламода", "Эльдорадо", "Адамас", Simple, Bosco, Samsung, "Крокус Групп", "Иль де Ботэ", "Дочки-Сыночки", Daimler, "Авилон", Huawei, Philips, New Balance, "Газпром нефть", "Гемотест", Skyeng и многие другие.