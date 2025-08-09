16+
Происшествия

МВД: водители 11 машин в составе свадебного кортежа привлечены к ответственности

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Правоохранители сообщили, что установили и привлекли к административной ответственности водителей 11 транспортных средств, входящих в состав свадебного кортежа. Все они привлечены по ст. 12.33 КоАП РФ (умышленное создание помехи дорожного движения, путем полного перекрытия).

Кроме того, возбуждено административное расследование в отношении лиц, которые находились на дороге без цели ее перехода по 4.1 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения").

"Сотрудники полиции провели с каждым участником кортежа разъяснительную беседу о недопустимости подобного поведения на дороге и необходимости соблюдать ПДД", — отмечается в сообщении.

Напомним, накануне свадебный кортеж с плясками перекрыл движение на ул. Ново-Садовой по направлению из города. Как сообщили очевидцы, люди из кортежа вышли на улицу и танцевали под этническую музыку. Между тем за ними образовалась огромная пробка.

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

