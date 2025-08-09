МВД: водители 11 машин в составе свадебного кортежа привлечены к ответственности

Правоохранители сообщили, что установили и привлекли к административной ответственности водителей 11 транспортных средств, входящих в состав свадебного кортежа. Все они привлечены по ст. 12.33 КоАП РФ (умышленное создание помехи дорожного движения, путем полного перекрытия).
Кроме того, возбуждено административное расследование в отношении лиц, которые находились на дороге без цели ее перехода по 4.1 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения").
"Сотрудники полиции провели с каждым участником кортежа разъяснительную беседу о недопустимости подобного поведения на дороге и необходимости соблюдать ПДД", — отмечается в сообщении.
Напомним, накануне свадебный кортеж с плясками перекрыл движение на ул. Ново-Садовой по направлению из города. Как сообщили очевидцы, люди из кортежа вышли на улицу и танцевали под этническую музыку. Между тем за ними образовалась огромная пробка.
