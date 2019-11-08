Филипп Киркоров представит в Самаре новое шоу "Я+Я. Второе Я".

В Самаре 2 декабря на сцене "МТЛ Арены" "король поп-музыки и хайпа" Филипп Киркоров представит свое шоу "Я+Я. Второе Я".

"С одной стороны, это намек на то, что она является логическим продолжением предыдущей работы. А с другой — очевидно, что король российской поп-музыки предстанет с новой, неожиданной стороны. И "неожиданный" здесь — не просто дежурный комплимент. Что-что, а удивлять Филипп Бедросович умел всегда", отмечают организаторы выступления Киркорова в Самаре.

Артист является восьмикратным обладателем премии "Овация", пятикратным обладателем награды "World Music Awards" как самый популярный исполнитель России, лауреатом фестиваля "Песня года".

Цены на билеты варьируются от 1,2 до 7 тыс. рублей. Приобрести их можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/view-available-zones/26357. Возрастное ограничение: 6+