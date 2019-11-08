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Музыка Культура

В Самаре выступит один из композиторов фильма "Дау" Лео Абрахамс

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ДК Железнодорожников 19 ноября состоится концерт (18+) британского музыканта Лео Абрахамса. Концерт пройдет в рамках российского тура, в честь Года музыки Великобритании и России 2019.

Фото: Steve Gullick

Лео Абрахамс - музыкант, композитор и продюсер. Он записал девять сольных альбомов и поучаствовал во множестве проектов с такими музыкантами как Брайан Ино, Джарвис Кокер, Пол Саймом, Борис Гребещеков. Лео Абрахамс - автор саундтрека к знаменитому фильму "Голод" Стива Маккуина. Вместе с Брайаном Ино он создал музыку к драме "Милые кости" Питера Джексона и принял участие в самом необычном и скандальном кинопроекте текущего года - в фильме "Дау" Ильи Хржановского.

Определять стиль серьезного музыканта - последнее дело, но организаторы ориентируют слушателей, что на концерте будет гитарный эмбиент-джаз.

Билеты уже в продаже по 500-800 руб. в партер. Концерт состоится во вторник, 19 ноября, в 19:00  в ДК Железнодорожников (ул. Льва Толстого, 94).

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