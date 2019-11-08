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Преступления Происшествия

Сотрудника администрации Октябрьского района заподозрили в мошенничестве

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили еще одно уголовное дело в отношении замначальника отдела потребрынка администрации Октябрьского района. Его подозревают по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с февраля 2016 г. по май 2019 г. подозреваемый получил не менее 300 тыс. руб., обещая за это обеспечить беспрепятственную торговлю продуктами и обезопасить продавца от административной ответственности за нарушения. При этом муниципальный служащий не собирался выполнять обещанное.

Кроме того, с декабря 2017 г. по август 2019 г. подозреваемый неоднократно получал взятки (всего не менее 300 тыс. руб.) от предпринимателя за несоставление протоколов о нарушениях. По этому факту возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Расследование уголовного дела продолжается.

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