В Самаре начался чемпионат России по боксу

В субботу, 9 ноября, в самарском спорткомплексе "МТЛ-Арена" торжественно стартовала вечерняя программа чемпионата России по боксу среди мужчин.

Результаты турнира, который проходит в Самаре в 4-й раз, очень важны — они будут учитываться при комплектовании состава сборной России для участия в квалификационном турнире за право поехать на Олимпиаду-2020.

В красочной торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы РФ, председатель оргкомитета чемпионата России по боксу-2019 Виктор Зубарев, первый заместитель генерального секретаря федерации бокса России Татьяна Кириенко, руководитель Совета чемпионов федерации бокса России, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов и президент федерации бокса Самарской области Сергей Карев.

"Сегодня Самара вновь принимает соревнования высочайшего уровня. 300 бойцов выйдут на ринг, в том числе те, кто будет защищать честь страны на олимпийских играх в Токио, — отметил Дмитрий Азаров. — Я очень рад, что традиции куйбышевской, самарской школы бокса продолжаются и живут. Рад, что имена чемпионов нашей родной земли создают условия, чтобы мы вновь и вновь принимали турнир высочайшего уровня. Можно вспомнить имена знаменитых наших боксеров, воспитанников местной школы бокса — Евгения Юдина, Василия Шишова, Олега Саитова, Александра Алексеева, и этот перечень мы можем продолжать. Но я уверен, что этот чемпионат откроет и новые имена звездных бойцов, бойцов, которые принесут славу и самарскому и российскому спорту. Хочу всем пожелать честных боев на ринге, и пусть победить сильнейший".

Всего в чемпионате принимают участие спортсмены из 58 регионов страны.

"Хотелось бы пожелать нашим боксерам, чтобы они максимально проявили себя здесь. А у болельщиков Самары и Самарской области есть возможность на этом чемпионате в живую увидеть поединки лучших боксеров страны. И это здорово. А обращаясь к участникам, я хочу сказать: "Уважайте друг друга в ринге", — подчеркнул, обращаясь к участникам, Олег Саитов.

Бои из предварительной программы чемпионата России начались в 11:00. В вечернюю программу включены 26 поединков, которые будут проходить на двух рингах. Среди тех, кто вечером вышел на самарские ринги — два самарских боксера: тяжеловес Алексей Салмин — он будет боксировать с Владимиром Родионовым из Псковской области в весовой категории 91 кг, и Саид Чалоян — он проведет в поединок весовой категории до 60 кг против Шахриера Ахмедова из Новосибирской области.

Чемпионат будет идти в Самаре неделю. Имена победителей станут известны 16 ноября.