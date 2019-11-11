Жительница Кинельского района предстанет перед судом за мошенничество с маткапиталом

Жительница Кинельского района в связи с рождением второго ребенка, получила государственный сертификат на материнский капитал.

Не имея предусмотренных законом оснований для получения денежных средств в наличном виде, предоставила в государственное учреждение фиктивные гражданско–правовые договора, связанные с приобретением квартиры и земельного участка, расположенных в Кинельском районе Самарской области, заключенные со своими родственниками, не осведомленными о противоправных действиях последней.

Своими умышленными действиями женщина причинила государственному учреждению в муниципальном районе Кинельский Самарской области материальный ущерб в крупном размере на общую сумму свыше 370 тыс. рублей.

По результатам проведенного расследования, жительнице Самарской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество при получении выплат".

Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.