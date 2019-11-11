Самострой у Центрального автовокзала в Самаре может оказаться "Макдоналдсом"

Незаконно строящийся объект на Московском шоссе в районе Центрального автовокзала может оказаться рестораном сети быстрого питания "Макдоналдс". Как пишет "Самарское обозрение", об этом жителям близлежащего ЖК рассказали строители объекта.

Издание отмечает, что в российском отделении сети "Макдоналдс" на запрос не ответили. А на ограждении участка не вывешено никаких сведений о проекте здания, хотя должна иметься информационная табличка.

Площадка, на которой сейчас ведется строительство, находится рядом с пересечением Московского шоссе и улицы Центральной. Сейчас там уже возвели два этажа. В соседях у незаконной новостройки — шиномонтаж "Колесо" и автомойка Karcher.

Согласно информации из Единого государственного реестра недвижимости, право собственности на земельный участок площадью 6,2 тыс. кв. м оформлено 24 июня 2019 г. на ООО "Инвестстроитель". Компанией в равных долях владеют руководитель фракции "Единая Россия" в совете депутатов Кировского внутригородского района Самары Александр Лашкин и Василий Ардалин — экс-министра транспорта, связи и автодорог Самарской области Бориса Ардалина.

Неизвестный застройщик начал работы на участке, не имея на это никаких разрешений. Это выяснилось после того, как обеспокоенные горожане попросили министерство строительства региона разъяснить, кто является застройщиком. В ответ ведомство сообщило, что разрешения на стройку в этом районе не выдавало, и ничего больше о ведущихся работах уточнить не смогло.