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Женщина погибла на путях самарского метро

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 10 ноября, примерно в 11:44 на станции метро "Безымянка" в Самаре под колеса поезда попала женщина в возрасте 55 лет.

Фото: Архив «ВН»

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в МП "Самарский метрополитен", пассажирка спустилась с края платформы на пути и пошла навстречу поезду. Машинист, увидев женщину на путях, начал торможение, но она все же попала под вагон между колесами.

Пострадавшую из-под поезда достали живой и увезли на "скорой" в лечебное учреждение. Однако она скончалась от травм в больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Стражи порядка начали по факту случившегося проверку. Изъяты записи камер видеонаблюдения. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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