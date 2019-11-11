На должность зампредседателя Самарского облсуда претендует Александр Шилов

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ на своем заседании 18 ноября планирует рассмотреть заявление Александра Шилова о рекомендации на должность заместителя председателя Самарского областного суда.

Александр Шилов в настоящее время является председателем судебной коллегии по административным делам Самарского областного суда. Ранее он трудился в Красноглинском районном суде.

Напомним, в настоящее время в Самарском областном суде вакантны две должности заместителей председателя — одна из них освободилась после того, как 18 марта 2019 г. Вадим Кудинов перешел с нее на пост председателя облсуда, вторая — в октябре, после истечения срока полномочий Сергея Шкурова.

Третье место заместителя председателя Самарского областного суда в октябре текущего года заняла Анна Подольская.