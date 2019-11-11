Задержанный при погоне в Волгаре водитель отказался проходить освидетельствование

В Самаре водителя иномарки собираются привлечь к уголовной ответственности за повторный отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В воскресенье, 10 ноября, в 22:00 сотрудники ГИБДД в самарском микрорайоне Волгарь обратили внимание на подозрительно медленно ехавший Volvo. Они решили остановить машину, но водитель проигнорировал требования полиции и прибавил скорость. Началась погоня, к которой подключился еще один экипаж ДПС. Иномарку удалось остановить напротив дома №8 на ул. Осетинской.

За рулем был 27-летний самарец. Полицейские заподозрили, что он пьян, и предложили пройти медосвидетельствование, но автомобилист от него оказался.

Потом выяснилось, что водителя в 2017 г. уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования. Его тогда лишили водительских прав и назначили штраф 30 тыс. рублей.

В связи с повторным отказом от освидетельствования в отношении водителя могут возбудить уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.