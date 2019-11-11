Жителя Чапаевска будут судить за сбыт "синтетики"

Прокурор Чапаевска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 34-летнего местного жителя, которого подозревали в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в мае 2019 г. мужчина вместе с подельниками, личности которых следствие не установило, приобрел и хранил дома синтетические наркотики. Также он расфасовал "товар", сделал "закладки" в подъездах и отправил заказчикам сообщения с адресами тайников.

Полиция позже обнаружила семь свертков с производным N-метилэфедрона общей массой 2,95 г.

Уголовное дело направили в Чапаевский городской суд для рассмотрения.