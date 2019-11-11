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Общество

По просьбам жителей пос. Шмидта удлинили маршрут автобуса № 3

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 11 ноября по просьбам жителей пос. Шмидта изменится схема движения автобусов № 3 "Поселок Шмидта — Хлебная площадь".

Автобусы будут идти по улицам Ленинградской, Самарской, Венцека, Куйбышева, Красноармейской, Самарской, Ленинградской и далее — по обычному маршруту. Это сделано для большего охвата социально значимых объектов: площадь им. Куйбышева, кинотеатр "Художественный", музыкальная школа и других.

Напомним, ранее автобусы следовали от пос. Шмидта по Ленинградской, Самарской, Венцека, Фрунзе, Комсомольской и Степана Разина до Хлебной площади.

Также по просьбам жителей скорректировали расписание обновленного маршрута. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте Транспортного оператора Самары.

Во время пробных рейсов будет изучат пассажиропоток и востребованность обновленной трассы следования. После этого городской департамент транспорта примет решение о целесообразности работы удлиненного маршрута на постоянной основе.

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