По просьбам жителей пос. Шмидта удлинили маршрут автобуса № 3

В Самаре с 11 ноября по просьбам жителей пос. Шмидта изменится схема движения автобусов № 3 "Поселок Шмидта — Хлебная площадь".

Автобусы будут идти по улицам Ленинградской, Самарской, Венцека, Куйбышева, Красноармейской, Самарской, Ленинградской и далее — по обычному маршруту. Это сделано для большего охвата социально значимых объектов: площадь им. Куйбышева, кинотеатр "Художественный", музыкальная школа и других.

Напомним, ранее автобусы следовали от пос. Шмидта по Ленинградской, Самарской, Венцека, Фрунзе, Комсомольской и Степана Разина до Хлебной площади.

Также по просьбам жителей скорректировали расписание обновленного маршрута. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте Транспортного оператора Самары.

Во время пробных рейсов будет изучат пассажиропоток и востребованность обновленной трассы следования. После этого городской департамент транспорта примет решение о целесообразности работы удлиненного маршрута на постоянной основе.