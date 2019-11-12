Экс-сотрудник ГИБДД оштрафован на 50 тыс. за взятку в 100 тыс. рублей

Суд признал достаточными доказательства, собранные СУ СК РФ по Самарской области, для вынесения приговора бывшему начальнику отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре Виталию Деревяге. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Следствием и судом установлено, что 23 февраля 2019 г. Деревяга получил от сотрудника ДПС денежные средства в размере 100 тыс. руб., пообещав помощь в его переводе на должность в полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре.

Приговором суда Деревяге назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. в доход государства.