В Самаре арестовали сторонника террористов

В Самаре арестовали 25-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, в сентябре 2019 г. их сотрудники получили сведения о том, что мужчина придерживается идеологии террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и причастен к публичному оправданию ее деятельности в Интернете.

Подозреваемого задержали 27 сентября.

"В ходе допроса он дал признательные показания и подтвердил свою причастность к деятельности, направленной на оправдание террористической организации", - подчеркнули в пресс-службе областного УФСБ.