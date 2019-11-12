16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре арестовали сторонника террористов Экс-сотрудник ГИБДД оштрафован на 50 тыс. за взятку в 100 тыс. рублей В Самаре осудили нефтеврезчиков, прокладывавших трубу к базе "Регион-Нефти" Жительница Кинельского района предстанет перед судом за мошенничество с маткапиталом В Сергиевском районе задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

Преступления Происшествия

В Самаре арестовали сторонника террористов

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре арестовали 25-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, в сентябре 2019 г. их сотрудники получили сведения о том, что мужчина придерживается идеологии террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и причастен к публичному оправданию ее деятельности в Интернете.

Подозреваемого задержали 27 сентября.

"В ходе допроса он дал признательные показания и подтвердил свою причастность к деятельности, направленной на оправдание террористической организации", - подчеркнули в пресс-службе областного УФСБ.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1