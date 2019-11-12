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Преступления Происшествия

Похвистневский участковый узнал в соцсетях о краже велосипеда у ребенка и задержал подозреваемого

ПОХВИСТНЕВО. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские из Похвистнева возбудили уголовное дело о краже — ч. 1 ст. 158 УК РФ в отношении 42-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление выявил и раскрыл местный участковый Евгений Лукутин. В соцсети он обратил внимание на сообщение о краже велосипеда, оставленного у магазина ребенком. Полицейский связался с владельцем торговой точки, просмотрел видеозаписи установленных у магазина камер и опознал в укравшем велосипед человеке мужчину, уже попадавшего в поле зрения полиции.

Затем участковый связался с матерью ребенка. Она написала заявление о краже, после чего подозреваемого задержали. Мужчина признался, что уже прождал велосипед жителю Самары.

Полицейский вскоре нашел покупателя и вернул велосипед владелице. Женщина написала руководству областной полиции благодарственное письмо. А подозреваемого теперь ждет суд, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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