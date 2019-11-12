Сотрудника областного ГУ МВД задержали при получении денег от предпринимателя

В Самаре по материалам ФСБ возбудили уголовное дело в отношении старшего инспектора одного из отделений областного ГУ МВД России, подозреваемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 16 октября подозреваемый получил часть взятки — 50 тыс. руб. за то, чтобы "не найти" нарушений в деятельности индивидуального предпринимателя. 25 октября во время оперативного эксперимента правоохранителю передали следующую часть взятки — 30 тыс. рублей. После этого подозреваемого задержали на месте происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается.
Начальник областного ГУ МВД назначил служебную проверку.