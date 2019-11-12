Сотрудника областного ГУ МВД задержали при получении денег от предпринимателя

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В Самаре по материалам ФСБ возбудили уголовное дело в отношении старшего инспектора одного из отделений областного ГУ МВД России, подозреваемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.