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Преступления Происшествия

Сотрудника областного ГУ МВД задержали при получении денег от предпринимателя

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре по материалам ФСБ возбудили уголовное дело в отношении старшего инспектора одного из отделений областного ГУ МВД России, подозреваемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 16 октября подозреваемый получил часть взятки — 50 тыс. руб. за то, чтобы "не найти" нарушений в деятельности индивидуального предпринимателя. 25 октября во время оперативного эксперимента правоохранителю передали следующую часть взятки — 30 тыс. рублей. После этого подозреваемого задержали на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Начальник областного ГУ МВД назначил служебную проверку.

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