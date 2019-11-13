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Суды Происшествия

Жители Чапаевска, хотевшие обмануть самарца на миллион, получили условные сроки

ЧАПАЕВСК. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Новокуйбышевского городского суда, вынесенный жителям Чапаевска за покушение на мошенничество. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

32-летнему Алексею Писареву, 27-летнему Максиму Буряшкину и 30-летнему Дмитрию Бочкареву, вменяли ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Сведения о возможной причастности Писарева, Буряшкина и Бочкарева к мошенничеству сотрудники ФСБ получили в марте 2019 года.

Мужчины узнали, что в одном из судов Самарской области рассматривают уголовное дело самарца, и решили обмануть его. Злоумышленники сказали мужчине, что могут передать деньги правоохранителям для смягчения наказания. При этом никто из троих подозреваемых, по мнению следствия, не имел возможности и намерений выполнить обещанное.

Писарева, Буряшкина и Бочкарева задержали с поличным 25 марта 2019 г. при получении миллиона рублей.

Новокуйбышевский городской суд назначил Писареву два года лишения свободы условно с тем же испытательным сроком, Буряшкину - полтора года условно с испытательным сроком в полтора года, а Бочкареву - год условки с годичным испытательным сроком.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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