Самарец, забивший мать до смерти, получил пять лет колонии

В суде Промышленного района Самары вынесли приговор 43-летнему местному жителю. Его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

С 5 по 6 декабря 2018 г. в квартире на ул. Шверника мужчина поссорился с 67-летней матерью и не менее пяти раз ударил ее по голове. От полученных травм женщина скончалась.

На допросе подсудимый признал вину частично и пояснил, что во время ссоры был нетрезв и лишь толкнул мать, отчего она ударилась головой о стену, после этого он якобы дал ей две пощечины.

Суд приговорил самарца к пяти годам заключения в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.