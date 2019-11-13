Первого замначальника КбшЖД Атякина оставили под арестом

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В среду, 13 ноября, апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела жалобу адвоката и оставила без изменения постановление Железнодорожного райсуда, арестовавшего Дмитрия Атякина на два месяца. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.