Первого замначальника КбшЖД Атякина оставили под арестом

В среду, 13 ноября, апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела жалобу адвоката и оставила без изменения постановление Железнодорожного райсуда, арестовавшего Дмитрия Атякина на два месяца. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, вместе с Дмитрием Атякиным фигурантами уголовного дела о взяточничестве, возбужденного в конце октября, являются Сергей Филимонов и Владимир Ефимов.
По версии следствия, они планировали получить 1,2 млн руб. от представителя транспортной компании.
Дмитрия Атякина и Владимира Ефимова заключили под стражу, Сергей Филимонов отправлен под домашний арест.