Самарцы, производившие нелегальный алкоголь, получили сроки в колонии

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении жителей Самарской области.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а, б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере), п. п. "а, б" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (хранение, перевозки этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой).

Установлено, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создало организованную преступную группу для производства и сбыта немаркированной алкогольной продукции, а также хранения этилового спирта без соответствующей лицензии, в которую вовлек двух жителей Самарской области.

Организатор снял нежилое помещение, оборудовал его техникой, сырьем, тарой и материалами.

В период с июля 2017 г. по март 2018 г. злоумышленники произвели немаркированную алкогольную продукцию в количестве свыше 69 тыс. бутылок, стоимостью более 14 млн рублей.

Кроме того, была произведена закупка этилового спирта объемом более 46 тыс. литров, стоимостью более 2 млн руб., который был перевезен в арендуемое помещение.

Указанная немаркированная алкогольная продукция и этиловый спирт, изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело в отношении неустановленного лица, организатора преступной группы, выделено в отдельное производство.

Противоправными действиями правообладателю причинен материальный ущерб на сумму более 57 млн рублей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал их виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима — 3 года 4 месяца и 3 года 6 месяцев, соответственно. Приговор в законную силу не вступил.